شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: بدء محاكمة مرتكبي جريمة «فتى الزرقاء» بإسناد تسع تهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تسع تهم وفق قانون منع الإرهاب للمتهمين في ارتكاب جريمة «فتى الزرقاء» وذلك في أولى جلسات المحاكمة أمس الأربعاء قبل تأجيلها إلى الأحد المقبل تمهيداً للاستماع للشهود.

ووجهت المحكمة برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام السلاح بالاشتراك وتشكيل عصابة والشروع بالقتل وإحداث عاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه ومقاومة رجال الأمن وحيازة أدوات حادة وسلاح ناري بدون ترخيص. ونفى 16 متهماً حضروا الجلسة وجاهياً دون تكبيل أياديهم بالأصفاد ما أُسند إليهم، فيما ما يزال المتهم ال 17 فاراً من العدالة.

وفُرضت خلال الجلسة إجراءات أمنية مكثفة ولم يحضر المجني عليه كما لم يحضر أحد من أسرته.

وتراوح معدل أعمار المتهمين بين 28 و51 عاماً وعيّنت المحكمة محامياً للدفاع عن 3 منهم أعلنوا عدم مقدرتهم التكفل بذلك. وذكر مصدر قضائي أن المحكمة ستواصل جلساتها بمعدل جلستين أسبوعياً.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الأمن العام ضبط 10 مطلوبين خطرين في قضايا تشكيل عصابات وفرض إتاوات وترويع الآخرين وذلك خلال سلسلة مداهمات جديدة.

وقالت إدارة الأمن إن فرقاً متخصصة لاحقت هؤلاء بعد تحديد أماكن تجمعهم وذلك ابتداء من أمس الأول الثلاثاء وألقت القبض عليهم دون إصابات تذكر.

وأشارت إلى ضبطها أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة بحوزتهم وستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بعد إنهاء التحقيقات.