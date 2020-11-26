شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أعضاء حملة تأمين حاجات كبار المواطنين والمقيمين خلال أزمة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرَّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي موظفيها المشاركين في «نتواصل ونحمي».. الحملة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي خلال فترة انتشار جائحة كورونا، بهدف حماية ورعاية كبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي وتأمين متطلباتهم أثناء فترة الحجر المنزلي وشارك فيها أكثر من 100 من موظفي الهيئة.. ذلك خلال حفل أقامته الهيئة عبر تقنيات التواصل المرئي.

وساهمت الحملة، من خلال جهود فريق عمل متكامل من الموظفين والمتطوعين بالوصول إلى أكثر من 19,489 من كبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي وتسجيل بياناتهم والتعرف على احتياجاتهم، كما تمكنت من توزيع المواد الغذائية ومواد تعقيم وتوفير خدمات الدعم النفسي بمشاركة 14 طبيبا وأخصائيا نفسيا و157 متطوعا ميدانيا لأكثر من 11,400 من الشريحة المستهدفة.

كما تمكنت الحملة، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة، من توعية أكثر من 130ألف من كبار السن في إمارة دبي حول سبل الحماية المثلى من فيروس كورونا ما ساهم بشكل كبير في تخفيض أعداد الإصابات بين هذه الفئة.

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن الحملة سلطت الضوء على الجانب الأفضل للأزمات وبرهنت من خلال التكاتف الكبير بين أفراد المجتمع وإنكار الذات والعمل المخلص لموظفي الهيئة وللمتطوعين، على أهمية التلاحم بين أفراد المجتمع لتجاوز التحديات والخروج منها بأفضل التجارب والتأقلم مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة التي قد يتعرض لها المجتمع.