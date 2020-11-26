محاكمة المتهم بترويج مخدر الحشيش داخل سجن طرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهم "ع. ع"، فى اتهامه بترويج مخدر الحشيش داخل سجن طرة. من المقرر أن تنظر الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل. وأسندت النيابة للمتهم "ع.ع"، طالب، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وإدخال سجن طرة شىء مخالف للقوانين واللوائح المنظمة للسجون. وأوضح تقرير المعمل الكيماوى، أن القطعة المضبوطة هى لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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