تحليل "pcr" إيجابي يمنع راكبا يمنيا من السفر لبيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، راكبا يمنيا حاول السفر إلى لبنان ومعه تحليل BCR الخاص بفيروس كورونا إيجابيا، وتم إلغاء سفره ونقله إلى إحدى مستشفيات العزل بسيارة إسعاف المطار.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط اللبنانية (MEA) رقم 307 المتجهة إلى بيروت، تبين وجود راكب يمني الجنسية "عادل. م. ن"، 48 عاما يحمل BCR إيجابى.
وأضافت المصادر: تم إلغاء سفر الراكب واستدعاء طبيب الحجر الصحي، والذي أكد أن الراكب لا يوجد له محل إقامة داخل البلاد.
وأشارت المصادر، إلى نقل الراكب بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية، وذلك لاتخاذ إجراءات العزل والكشف على الراكب وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لعلاج كورونا.
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