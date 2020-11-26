إعتقال 5 إرهابيين في باكستان

بيَّن اعتقال أجهزة الأمن الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان، أن المعتقلين الخمسة ينتمون إلى حزب «الحركة القومية المتحدة ـ فرع لندن» المحظور، وقد حصلوا على التدريب في الهند، وكانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن منذ مدة لتورطهم في تنفيذ الكثير من الأعمال الإرهابية بما في ذلك عمليات التصفية ذات الطابع الطائفي والعرقي في كراتشي.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات في شرطة كراتشي مظهر مشواني في تصريح صحفي، أن عمليات الاعتقال نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.