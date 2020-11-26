دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يحجز مقعده في دور الثمن

حجز بايرن ميونخ بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه النمساوي ريد بول سالزبورج (3-1)، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ثلاثية بايرن سجلها روبرت ليفاندوفسكي، ماكسيميليان ووبير (هدف ذاتي) وليروي ساني في الدقائق (42، 52 و68)، فيما أحرز ميرجيم بيريشا هدف سالزبورج في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار، حقق بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 12، التي أم ن بها صدارته للمجموعة الأولى، فيما تذيل سالزبورج الترتيب بنقطة واحدة.

وضمن المجموعة الرابعة ،باغت أتالانتا الايطالي مضيفه ليفربول الانجليزي ، وفاز عليه بهدفين نظيفين.

وأحرز هدفي أتالانتا، كل من جوسيب إيليسيتش في الدقيقة (60)، وروبن جوسينز في الدقيقة (64).

ورغم الهزيمة، ظل ليفربول متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا الذي يتأخر في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أجاكس أمستردام الهولندي.