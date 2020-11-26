ختام سيف العرب.. 6 دول عربية تعزز الأمن وتكافح الإرهاب

الخميس 26 نوفمبر 2020

اختتمت، الأربعاء، فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" الذي استمر 4 أيام في مصر، وشارك فيه 6 دول عربية لتوحيد المفاهيم العسكرية.



ويهدف التمرين، الذي أقيم في مصر بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وشاركت فيه الإمارات والسعودية والأردن والبحرين والسودان، إلى التدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب، واكتساب الخبرات، وتطوير التدريب للقوات المسلحة.

كما شمل أيضا، التدريب ضمن التحالفات العسكرية على العمل المشترك، وعمليات الحرب غير النظامية، وتدريب القادة والأركان على مهام القيادة والسيطرة.

وتأتي مشاركة القوات المسلحة الإماراتية، في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين داخل البلاد وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منتسبيها واكتساب المهارات التدريبية.

وشهد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والوفود المشاركة البيان العملي الختامي، حيث نفذت القوات العربية المشاركة عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

والتقى الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة خلال زيارته لمصر، الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، في منطقة التمرين.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية بالفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات العسكرية القائمة بين الإمارات ومصر والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية، وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المتبادل.

فيما أكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تقويتها وتنميتها بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين.