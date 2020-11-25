قدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نيابة عن المكتب المديري، وأسرة كرة القدم المغربية خالص العزاء والمواساة لعائلة دييغو أرماندو ماردونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، والى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتوفي مارادونا، اليوم الأربعاء، نتيجة نوبة قلبية بمنزله، بحي سان اندريس بتيغر عن عمر يناهز 60 سنة.

وجاءت وفاة مارادونا حينما كان يتماثل للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية علی الرأس، وفق ما كشفته وساٸل اعلام أرجنتينية.

وظل مارادونا، تٶكد المصادر ذاتها، يتلقى المساعدة الطبية في منزله في نوردلتا في الجزء الشمالي من ضواحي بوينس آيرس، حتی تعرضه لنوبة قلبية باءت معها جميع المحاولات لانقاذه بالفشل.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الكرة “تقدم” التعازي لعاٸلة مارادونا والاتحاد الأرجنتيني في وفاة “الأسطورة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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