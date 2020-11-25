وزارة الصحة تجند الأطقم الطبية لإطلاق حملة التلقيح ضد كورونا الأسبوع المقبل

وسط ارتفاع الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد، يسارع المغرب الخطى، من أجل إطلاق عملية التلقيح المرتقبة مطلع شهر دجنبر المقبل، ليطوي صفحة كورونا.

اللقاح المنتظر، يقول أطباء، إنه من المنتظر أن ينطلق العمل به الأسبوع المقبل، حيث بدأت وزارة الصحة في التواصل معهم، لتجنيد الكوادر البشرية اللازمة لهذه العملية.

وفي ذات السياق، قال محمد لحلو، طبيب في الدار البيضاء، إن وزارة الصحة تواصلت معه للمشاركة في حملة التلقيح التي ستنطلق حسب قوله الأسبوع المقبل.

وكتب الطبيب تدوينة قال فيها “اتصلت بي وزارة الصحة وأبلغتني أنه سيكون لي شرف المشاركة كطبيب، في الإشراف على عملية التلقيح بمدينة الدار البيضاء، إن شاء الله إبتداء من 4 دجنبر، وذلك سيكون بالنسبة لي بمعدل 1000 لقاح يوميا، كل يوم إلى أن تنتهي الحملة”.

يشار إلى أن وزير الصحة، قال أول أمس أمام مجلس النواب، إنه يتم تهييء 2880 مركزا للتلقيح، كما أنه سيتم تدريب الأطقم التي ستسهر على التلقيح الميداني، ليبدأ التلقيح بالعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، ورجال التعليم.