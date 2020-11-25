علم من مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذه الأخيرة، وفي إطار تحديث هيكلة الإدارة التقنية وتطوير منظومة كرة القدم النسوية، تعاقدت مع المدرب العالمي الفرنسي رونالد بيدروس Renald Pedros، كناخب وطني للمنتخب الوطني المغربي النسوي الأول، ومشرف على جميع المنتخبات النسوية الصغرى الى غاية عام 2023.
وحاز الناخب الوطني الجديد، علی جائزة أفضل مدرب عالمي لكرة القدم النسوية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عام 2018.
ودرب الناخب الوطني الجديد، فريق ليون الفرنسي وفاز معهما ببطولة فرنسا عامي 2018 و2019، فاز بلقب عصبة الأبطال 2018 و2019 وكأس فرنسا عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الكرة “تعين” فرنسيا لتدريب المنتخب النسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.