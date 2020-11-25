مباريات أطر الأكاديمية بجهة بني ملال.. 17886 مترشحا يتبارون حول 1419 منصبا

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، اليوم الأربعاء، الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف أطر الأكاديمية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي (تخصص مزدوج، وتخصص أمازيغية)، وأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه، وأطر الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي.

وأوضح بلاغ للأكاديمية، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن الاختبارات الكتابية المذكورة شارك فيها 17886 مترشحة، ومترشحا، للتباري حول 1419 منصبا تربويا، وإداريا مخصصة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفائدة هذه الأكاديمية.

وأضاف البلاغ نفسه أن 8027 مترشحة، ومترشحا يتبارون حول 590 منصبا مخصصا لسلك التعليم الابتدائي تخصص مزدوج، و45 مترشحة ومترشحا حول 10 مناصب مخصصة لسلك التعليم الابتدائي تخصص أمازيغية، و7014 مترشحة ومترشحا حول 663 منصبا مخصصا للثانوي بسلكيه، و1163 مترشحة، ومترشحا حول 19 منصبا مخصصا لملحلقي الاقتصاد والإدارة، و1374 مترشحة، ومترشحا حول 93 منصبا مخصصا للملحقين التربويين، و263 مترشحة ومترشحا حول 44 منصبا مخصصا للملحقين الاجتماعيين.

وأشارت الأكاديمية ذاتها إلى أنها عملت على اتخاذ جميع التدابير التنظيمية لإنجاح المحطة المهمة المذكورة، من خلال تخصيص 738 قاعة في 52 مركزا للامتحان في أقاليم الجهة الخمسة (بني ملال، وخنيفرة، وأزيلال، والفقيه بن صالح، وخريبكة)، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع الالتزام باحترام جميع الإجراءات الصحية، خصوصا تطبيق البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى قيام مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بزيارات تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات، للاطلاع على الإجراءات التنظيمية، والصحية المتخذة، لإنجاح هذا الاستحقاق.