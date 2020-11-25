رحيل أسطورة.. اللحظات الأخيرة من حياة مارادونا

توفي النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، اليوم الأربعاء، نتيجة نوبة قلبية بمنزله، بحي سان اندريس بتيغر عن عمر يناهز 60 سنة.

وجاءت وفاة مارادونا حينما كان يتماثل للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية علی الرأس، وفق ما كشفته وساٸل اعلام أرجنتينية.

وظل مارادونا، تٶكد المصادر ذاتها، يتلقى المساعدة الطبية في منزله في نوردلتا في الجزء الشمالي من ضواحي بوينس آيرس، حتی تعرضه لنوبة قلبية باءت معها جميع المحاولات لانقاذه بالفشل.

وسارعت العديد من الفرق لتقديم واجب العزاء من خلال صفحاتها الرسمية، بينها ريال مدريد الاسباني، أرسنال الانحليزي وبوكا جينيور الأرجنتيني.

خبر وفاة مارادونا أحدث حزنا داخل المنظومة الكروية العالمية بعد رحيل واحد من أفضل من لمسوا الكرة علی مر التاريخ.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، اليوم الأربعاء، الحداد لثلاثة أيام ابتداء من اليوم حزنا علی وفاة دييغو أرماندو مارادونا، أحد أكثر الشخصيات الأرجنتينية نفوذا في التاريخ.