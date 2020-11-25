شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعفو عن مستشاره السابق مايكل فلين والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 . وقال ترامب على تويتر "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقا".

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