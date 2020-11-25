شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير ، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.
من جهته، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.
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