"الدوما" الروسي يتمسك بحل الأزمة الليبية سياسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مجلس النواب الروسي "الدوما" دعمه للبرلمان الليبي المنتخب، معربا عن استعداده لتقديم المساعدة بعد انتهاء الصراع الليبي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ( البرلمان ) ليونيد سلوتسكي، إن نواب الدوما ناقشوا مع نظائرهم الليبيين مشاكل الوضع في ليبيا وآفاق التعاون البرلماني الثنائي.

وأكد سلوتسكي، في تصريحات صحفية الأربعاء، على هامش زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى روسيا، على ضرورة وضع حد كامل لإراقة الدماء في البلاد والتمسك بالحوار السياسي.

ولفت إلى أن نواب مجلس الدوما يجددون التزامهم بقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرار الأمم المتحدة رقم 2510 (2020) بالموافقة على نتائجه.

وفي وقت سابق، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، عن أمله في أن تنتقل المساعدة من البرلمانات في تطوير التعاون الروسي الليبي إلى مستوى عملي مع استقرار الوضع في ليبيا.

وكان صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء في زيارة رسمية بدعوة من الإدارة الروسية

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي، إن الزيارة ستتضمن أيضا مباحثات مع رئيس البرلمان الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين



وتعد هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب الليبي هي الثالثة خلال أقل من 4 أشهر، بعد زيارتين في يوليو/ تموز الماضي، تناول خلالها الأزمة الليبية وجهود وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.