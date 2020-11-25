بايدن يتحدث عن حملات "شيطنة" تعمق انقسام الأمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، إن حملات الشيطنة تعترض طريق وحدتنا ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا.

وطالب بايدن، خلال كلمته بمناسبة عيد الشكر، بمعالجة الأزمات بالحلول المنطقية وليس بالصراخ والانقسام، في إشارة لتصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أن القرن الحادي والعشرين سيكون أمريكيًا، وتابع قائلًا: "سنقود العالم بقوة النموذج وليس بنموذج القوة".

وأوضح بايدن، أن مكافحة فيروس كورونا معركة الجميع وستستمر لعدة أشهر، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية لديها قدرات كبيرة للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا ولكنها لا تكفي وحدها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، بلادنا تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ولن تكون مفاجأة إن بلغت الحصيلة اليومية 200 ألف حالة.



وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.