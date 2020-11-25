شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: سأتحدث عن «تزوير» الانتخابات الرئاسية أمام مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، أنه سوف يتحدث أمام مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا عما وصفه بـ«التزوير» الذي جرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت خلال الشهر الجاري.

وغرد ترمب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: «سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ فى ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذى حدث في انتخابات 2020».

وجدد ترمب، وصفه لنتائج الانتخابات الرئاسية بـ«المزورة» في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء (الأربعاء)، حيث غرد قائلا: «الانتخابات المزورة».