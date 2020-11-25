8 قتلى بين الميليشيات الإيرانية في سوريا

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وأوضح أن القصف، الذي لم تعترف إسرائيل رسميا بالمسؤولية عنه، استهدف مراكز ومخازن أسلحة وصواريخ تابع للإيرانيين وحزب الله في منطقة جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، كما جرى استهداف مركز عسكري تابع لميليشيات (المقاومة السورية لتحرير الجولان) في محيط قرية رويحينة الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل بريف القنيطرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل ثمانية من ميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني، من جنسيات غير سورية، جراء القصف الإسرائيلي الذي وقع أمس.وأوضح أن القصف، الذي لم تعترف إسرائيل رسميا بالمسؤولية عنه، استهدف مراكز ومخازن أسلحة وصواريخ تابع للإيرانيين وحزب الله في منطقة جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، كما جرى استهداف مركز عسكري تابع لميليشيات (المقاومة السورية لتحرير الجولان) في محيط قرية رويحينة الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل بريف القنيطرة.

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