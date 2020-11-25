14 ألف مصاب بكورونا خلال يوم واحد بإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 469 حالة وفاة و13843 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة (بلومبيرج) للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله إيران في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 894 ألفا، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 46 ألفا و207 حالات.

وأشارت إلى أن 5832 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 625 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.