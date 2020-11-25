إثيوبيا للمجتمع الدولي: لا تتدخلوا في أزمة تيجراي

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وقال آبي في بيان «بصفتها دولة ذات سيادة، إثيوبيا لديها الحق في تطبيق قوانينها داخل أراضيها»، مضيفا «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية».وكان آبي أعلن الأحد الماضي أن جبهة تحرير شعب تيجراي أمامها 72 ساعة للاستسلام، ولكن الجبهة قالت سابقا إنها لن توقف القتال أو تتفاوض حتى تسحب الحكومة الاتحادية القوات من تيجراي.
وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل آبي جنودا لقمع انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي، وفر أكثر من 40 ألف إثيوبي من القتال الدائر في تيجراي، ودخلوا حاليا السودان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
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