شكرا لقرائتكم خبر إثيوبيا للمجتمع الدولي: لا تتدخلوا في أزمة تيجراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المجتمع الدولي أمس بعدم التدخل في الصراع في منطقة تيجراي، مع اقتراب المهلة التي حددها للمقاتلين في تيجراي لتسليم أنفسهم، ومدتها 72 ساعة، من الانتهاء.

وقال آبي في بيان «بصفتها دولة ذات سيادة، إثيوبيا لديها الحق في تطبيق قوانينها داخل أراضيها»، مضيفا «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية».

وكان آبي أعلن الأحد الماضي أن جبهة تحرير شعب تيجراي أمامها 72 ساعة للاستسلام، ولكن الجبهة قالت سابقا إنها لن توقف القتال أو تتفاوض حتى تسحب الحكومة الاتحادية القوات من تيجراي.

وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل آبي جنودا لقمع انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي، وفر أكثر من 40 ألف إثيوبي من القتال الدائر في تيجراي، ودخلوا حاليا السودان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.