4 قتلى ومصابين في هجوم على منزل ضابط عراقي

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وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين «إن مجموعة مسلحة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة هاجمت منزل ضابط برتبة عقيد في الشرطة في قرية المزاريع بناحية يثرب شرقي قضاء بلد، مما أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين من نقطة حراسة قريبة من داره، فيما نجا الضابط الذي كان في منزله وقت الهجوم».وأضاف «إن المسلحين فروا إلى البساتين القريبة من الدار قبل وصول قوة لتعزيز المنطقة، فيما باشرت بتعقبهم في محاولة للقبض عليهم أو قتلهم».
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