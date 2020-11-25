شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى ومصابين في هجوم على منزل ضابط عراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أمس بمقتل وإصابة أربعة رجال شرطة في هجوم لعناصر داعش على منزل ضابط شرطة كبير جنوبي تكريت (170 كلم شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين «إن مجموعة مسلحة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة هاجمت منزل ضابط برتبة عقيد في الشرطة في قرية المزاريع بناحية يثرب شرقي قضاء بلد، مما أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين من نقطة حراسة قريبة من داره، فيما نجا الضابط الذي كان في منزله وقت الهجوم».

وأضاف «إن المسلحين فروا إلى البساتين القريبة من الدار قبل وصول قوة لتعزيز المنطقة، فيما باشرت بتعقبهم في محاولة للقبض عليهم أو قتلهم».