روحاني يحرض بايدن على ترمب

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وادعى أن أمريكا مطالبة بالتعويض عن أخطاء الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب على حد تعبيره.وألمح إلى استعداد بلاده للتعاون مع بايدن. وعلق في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول «نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة»، مضيفا «إن مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني».
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترمب.
وكانت إدارة ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. كما فرضت عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على التفاوض من أجل اتفاق جديد.
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