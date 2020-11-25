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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كمائن الجيش اليمني تفتك بالحوثيين

20 مدنيا ضحايا ألغام الانقلابيين

فريق أممي لصيانة خزان صافر

قذيفة تسقط امرأة وطفلين

نجحت قوات الجيش اليمني في نصب الكمائن واستدراج ميليشيات الحوثي في عدد من المواقع بجبهتي المخدرة غرب مارب، ونهم شرق صنعاء، وأدت لمصرع المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة، وتحولت جبهتي المخدرة ونهم إلى ساحة استنزاف للحوثيين. وقال الجيش الوطني في بيان نشره المركز الإعلامي، «إن العشرات من عناصرالميليشيات الحوثية، وقعوا في مصيدة أبطال الجيش وسقطوا بين قتيل وجريح في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء». وفي الجوف أكد المركز الإعلامي للجيش مصرع وجرح عدد من ميليشيات الحوثي بنيران أبطال الجيش الوطني شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وأشار المركز إلى أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم شنته مجاميع تابعة للميليشيات الحوثية باتجاه جبال دحيضة التي استعادتها القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عددا من أفرادها بين قتيل وجريح.أدت الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 مدنيا في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن. وأكد بيان صادر عن لجنة الحقوق والإعلام بالمحافظة، أن الألغام الحوثية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم امرأة، خلال الأسبوع الماضي في مديريتي خب الشعف والحزم. وأشار البيان إلى أن حوادث الانفجارات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيا آخرين بينهم 12 امرأة و3 أطفال، بالإضافة إلى تضرر 3 سيارات لمواطنين. وعبرت اللجنة عن إدانتها واستنكارها للجرائم الحوثية والممارسات الإجرامية التي تمارسها بحق المدنيين بشكل مستمر، من خلال تحويل الكثير من المناطق المدنية إلى حقول موت مختلفة تهدد حياة وسلامة المدنيين.أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين في اليمن وافقوا على أن ترسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية «صافر»، المهجورة قبالة مرفأ الحديدة والمعرضة لخطر حدوث تسرب نفطي، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، للصحافيين: تلقينا رسالة رسمية من الحوثيين تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة بشأن بعثة خبراء للناقلة النفطية. وأضاف «ما يزال يتعين علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة، لأن الأمر يتوقف على مدى توفر المعدات المطلوبة في السوق واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة».فيما أسقط الجيش اليمني طائرة حوثية مسيرة بباقم في محافظة صعدة، أصابت قذيفة حوثية امرأة وطفلين وسط مدينة تعز. وأشارت الأنباء إلى أن ميليشيات الحوثي تهدد الأكاديميين بجامعة صنعاء بالطرد من مساكنهم، في إطار حملتها القمعية التي تمارسها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. إلى ذلك بدأت الميليشيات الانقلابية حملة جبايات جديدة تستهدف قطاع العقارات والذهب.