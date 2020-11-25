شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: حالات «كورونا» تنخفض أوروبياً وتزداد إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا تباطأت في أوروبا لكنها تزداد في أفريقيا. ومع اقتراب أعياد الميلاد، تتجه بعض الدول الأوروبية للتحلل من بعض القيود المفروضة للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، الأمر الذي دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين للتحذير من موجة ثالثة من الوباء، فيما دعت اليابان سكانها لتفادي الخروج إلا للضرورة.

إلى ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة كورونا تباطأت الأسبوع الماضي، رغم استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

وفي تحديثها الأخير عن الوباء، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه رغم وجود اتجاه تنازلي في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم. وأضافت، أن أفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب أفريقيا والجزائر وكينيا خلال الأسبوع الماضي، وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في الأسبوع السابق، ما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.

غير أن المنطقة مسؤولة عن حوالي نصف حالات الوفاة الجديدة في العالم. وانخفض عدد الحالات في بريطانيا بنحو 13 في المائة، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس. وهناك حوالي 1600 شخص يتم إدخالهم المستشفيات كل يوم منذ منتصف نوفمبر، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من أكثر من ثلاثة آلاف مريض تم إدخالهم يومياً في أوائل أبريل.

وفي آسيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن اليابان أبلغت عن أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة كل يوم لمدة خمسة أيام متتالية، بزيادة قدرها 41 في المائة عن الأسبوع السابق. وأبلغت ميانمار عن قفزة بمقدار 74 في المائة في الحالات الأسبوع الماضي، مع أكثر من 11 ألف حالة جديدة وزيادة بنسبة 36 في المائة في الوفيات أو 188 حالة.

تخفيف القيود

اعتمدت عدة دول أوروبية استراتيجية فرنسا واتجهت لتخفيف القيود وفي طليعتها ألمانيا، وذلك مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف تدابير الحجر المنزلي وإعادة فتح المتاجر لكنه أبقى على المطاعم مغلقة حتى 20 كانون الثاني/يناير، وربط إعادة فتحها بتحسن الوضع الصحي.

تحذيرات وقلق

وفي وقت أعلنت فيه عدة دول أوروبية تخفيف القيود على غرار فرنسا، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأوروبية من التسرع في تخفيف التدابير، محذرة من «موجة ثالثة» وقالت: علينا استخلاص دروس الصيف، عدم تكرار الأخطاء ذاتها، واعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن الوضع «مقلق بشكل خطير» في غالبية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا وألمانيا.

تفادي الخروج

وحضت طوكيو سكانها إلى تفادي الخروج لدواع غير أساسية، وطلبت من المحال إغلاق أبوابها في وقت أبكر، ودعت السكان إلى العمل من منازلهم. وقالت حاكمة العاصمة طوكيو «أود أن أطلب من سكان العاصمة أن يتفادوا قدر الإمكان الخروج لحاجات غير أساسية لتجنب زيادة في عدد الإصابات». وحذرت الجمعية الطبية اليابانية أمس الأربعاء بأن «النظام الصحي قد ينهار في جميع أنحاء البلاد».

إغلاق المطاعم

وفي الولايات المتحدة التي يضربها الوباء بقوة أغلقت لوس أنجليس، ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة، مطاعمها لثلاثة أسابيع على أقل تقدير، وسيكون بإمكانها فقط بيع الوجبات الجاهزة. ودعا وزير الصحة في ولاية كاليفورنيا مارك غالي إلى تفادي التجمعات العائلية الكبيرة بمناسبة عيد الشكر، مؤكداً أنه هو نفسه منع والدته من الانضمام إليه للاحتفال بالعيد الخميس.

إغلاق وقيود

وفي ذات السياق، لجأت الحكومة البلغارية التي كانت تمتنع عن فرض قيود حتى الآن إلى إغلاق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية في وقت استنفدت المستشفيات قدراتها في مواجهة تزايد عدد الإصابات وستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ وتستمر حتى 21 كانون الأول/ديسمبر

وفي إسلام أباد تخشى السلطات الباكستانية من موجة ثانية من الوباء أشد فتكاً من الأولى، في وقت تمتلئ مستشفيات البلد بالمصابين وباتت على وشك استنفاد طاقاتها. وأبدى أطباء مخاوف حيال أزمة صحية كبرى تتجه البلاد إليها بعدما بقيت حتى الآن بمنأى نسبياً من تفشي كوفيد-19، مشيرين إلى أن بعض المستشفيات باتت ترفض استقبال مصابين بالوباء. (وكالات)

دراسة: «بلازما المتعافين» لم تظهر فائدة تذكر

أظهرت بيانات تجربة سريرية جرت في الأرجنتين أن استخدام بلازما الدم المأخوذة من المتعافين من كوفيد-19 في علاج مرضى الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا لم يظهر فائدة تذكر.

ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية نيو إنجلاند الطبية أن العلاج المعروف باسم (بلازما النقاهة)، والذي ينقل الأجسام المضادة من المتعافين من كورونا إلى المصابين، لم يحسن كثيراً حالة المرضى أو يقلل خطر الوفاة بشكل أفضل من علاج وهمي تلقاه مشاركون في التجربة. وعلى الرغم من الأدلة المحدودة على فاعلية علاج بلازما النقاهة، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس/آب بأنه «إنجاز تاريخي»، فإنه يجري استخدامه كثيراً مع المرضى في الولايات المتحدة. وأشارت دراسة صغيرة في الهند إلى أن بلازما النقاهة حسنت بعض الأعراض لكنها لم تقلل من خطر الوفاة .

(رويترز)