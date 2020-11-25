شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وباقات حصرية لمتعاملي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية باقات وعروضاً لمتعامليها وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات. جاء ذلك من منطلق حرص المؤسسة على تقديم خدمات حصرية بالتعاون مع عدد من الجهات وهي: مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، مركز تدريب الكوادر الأمنية، سيفر، ام كود، فوستك والمحرك. وتأتي هذه البادرة ولأول مرة على مستوى قطاع الأمن الخاص. وتشمل هذه الباقات والعروض دورات تدريبية مجاناً، عضوية مجانية في رابطة المحترفين الأمنيين، عمليات التدقيق الأمني مجاناً، فحص مركبات نقل الأموال مجاناً، أجهزة فيديو جارد مجاناً، كاميرات حرارية مجاناً وأخيرا خصم 49% على اشتراكات محطة الإنذار المركزية.

وقال المهندس أحمد سعيد الزود، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية ولتحقيق سعادة المجتمع و في خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل، تحرص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في طرح وتطوير مبادرات تسهم في إشراك القطاع الخاص في الفعاليات المجتمعية وفي توفير تجربة متفردة ومشجعة لجميع متعاملينا من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهل حياتهم وتسهم في تحويل دبي إلى الأكثر سعادة في العالم.

وأضاف الزود، رضا وسعادة المتعاملين من القيم الأساسية في المؤسسة، وطرح المبادرات والمشاريع المشتركة تعزز من علاقة المؤسسة بالمعنيين، وتساهم في تحقيق التوازن بين القطاع الخاص والحكومي.