شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسابقة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي يفوز بجائزة بريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حصل مشروع مسابقة التصوير الضوئي لأهداف التنمية المستدامة الذي أطلقته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على جائزة عالمية مرموقة من جمعية الأفكار البريطانية «IDEAS UK» عن فئة الابتكار.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. «منذ انطلاقنا في مسيرة أهداف التنمية المستدامة ونحن في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات على قناعة تامة بأن الجهود لتحقيق الأهداف ليست حصراً على المسؤولين أو الخبراء في الحكومات أو الشركات الخاصة فقط بل أيضا يمكننا تحقيق الأهداف العالمية من خلال مساهمات الناس وتعبيرهم المختلف والمتفرد عن طريق استخدام الفن أو الموسيقى أو التصوير الضوئي».

وأضافت «ولهذا نعتز بهذا التكريم المتمثل في فوز مشروع مسابقة التصوير الضوئي بهذه الجائز العالمية المرموقة عن مسابقة لا تعرف السياسة بل هدفها نشر التوعية حول العالم بأهداف التنمية المستدامة عبر استخدام عدسات المصورين بدون أي تمييز مؤكدين في دولة الإمارات على أهمية الشراكات والتعايش وتعزيز روح التسامح والإخاء والسلام بين الشعوب المختلفة».

من جانبه عبر علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن سعادته بالفوز في مسابقة التصوير الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والتي تمَّ تنظيمها بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بجائزة فئة «الابتكار» ضمن جوائز جمعية الأفكار البريطانية لعام 2020.

من جانبه قال مالك المدني ممثل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. «إن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق لعالم مزدهر يحتضن الجميع»، وأشارت زينه كوكس مديرة العمليات في جمعية الأفكار البريطانية الى أنه على مدى أكثر من 30 عاما اعترفت مؤسسة الأفكار البريطانية IDEAS U بأفضل الأفكار المميزة من القطاعين الحكومي والخاص من خلال مسابقة فكرة العام. (وام)