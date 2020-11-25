شكرا لقرائتكم خبر عن «رافد» تنظم حملة للتبرع بالدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت شركة رافد لحلول المركبات حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، يوم أمس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك بحضور ومشاركة سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، وعبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث، استهدفت موظفي رافد.

وقال المدفع، نحرص على أن يكون لنا دور كبير في عمليات التبرع بالدم، فهو عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى. كما يعكس دور رافد في المسؤولية المجتمعية، إذ نعتبر ذلك أحد أهم أعمالنا ومهماتنا التي تربطنا بشكل مباشر مع المجتمع بمختلف فئاته وأفراده.

وتابع: نشكر فريق مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة الذي أدى مهمته بكل دقة واحترافية عالية كما هو حالهم دوماً، والشكر موصول لموظفي رافد الذين تسابقوا إلى التبرع بالدم خلال الحملة.

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