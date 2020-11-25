ترامب يطالب أنصاره بـ «قلب نتيجة الانتخابات»

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنصاره، للعمل "على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، زاعماً أنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف ترامب: "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكرراً بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية".

وبعد انتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر الجاري، لازال ترامب يردد، دون تقديم أي دليل، أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، رافضاً الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.

وزعم رودي جولياني، محامي الرئيس المنتهية ولايته، حدوث عمليات تزوير في ولايات عدة، مشيراً إلى أن الديمقراطيين اعتمدوا على خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات في المدن الكبرى.

وقال جولياني: "كانت هناك خطة ممنهجة للقيام بخروقات وتزويرات خلال الانتخابات الرئاسية خاصة في المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون والمعروفة تاريخياً بقضايا فساد مثل فيلادلفيا التي عرفت بالتزوير خلال الـ60 عاماً الماضية".

وأضاف محامي ترامب: "هذا ينطبق كذلك على مدينة ديترويت. وهي مدن يسيطر عليها الديمقراطيون مما يسمح لهم بالقيام بما يشاؤون حتى التلاعب بالقانون".