غالبية مصابي فيروس كورونا في السودان من الشباب

أكد الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بـوزارة الصحة السودانية، أن غالبية المصابين بفيروس (كورونا) في السودان من فئة الشباب، وفقا للاحصاءات التي جمعتها الجهات المختلفة والوزارة.

وقال المسئول السوداني -في تصريحات مساء اليوم الأربعاء في مقر وكالة السودان للأنباء (سونا)- إن نسبة الإصابة بين الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما، بلغت 41 % على مستوى السودان، لافتا إلى أنها الفئة الأكثر حركة، وأنه

لم تظهر على غالبيتهم أعراض المرض، ودعا إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي، متوقعا انتشارا أكثر للفيروس في فصل الشتاء.

وأضاف عثمان أنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة اصابة في السودان حتى الآن، وكان شهرا مايو ويونيو، الأعلى في معدلات الإصابة، ثم انخفض المؤشر، وبعده عاود الارتفاع في الموجة الثانية في

شهر نوفمبر الجاري.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، دعم الدولة لكافة الجهود والمبادرات والخطط التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار بكافة ولايات السودان.

وأكد تاور، لدى مخاطبته اليوم الأربعاء، لقاء حول الخطط المستقبلية لتطوير ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، أهمية دور وزارة التعليم العالي في توفير الكوادر البشرية المؤهلة المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية ورعايتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي السودانية، استعداد الوزارة لتأهيل وتطوير الجامعات في الولايات، بما يمكنها من القيام بدورها تجاه المجتمعات فيما يخص التنمية والتعليم والاستقرار المجتمعي، مشددة على ضرورة توفير التعليم التقني المطلوب.