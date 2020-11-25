نفق 97 حوتا وثلاثة دلافين فيما تم قتل 28 حوتا وثلاثة دلافين أخرى بشكل رحيم بعد أن علقت، وفقا لما ذكره مسؤولون نيوزلنديون.
وتعد جزر تشاتام جزءا من نيوزيلندا ولكنها تقع على بعد 800 كيلومتر إلى الشرق منها، مما يؤخر مهمة إنقاذ الحيوانات.
وأعلنت الإدارة النيوزلندية المختصة بالشؤون البحرية أن الحادث وقع على شاطئ بعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول الحفاظ على التنوع البيولوجي فيالإدارة جيما ولش، إن الموقع البعيد وانقطاع التيار الكهربائي عقدا عملية الإنقاذ في ويست بيتش.
وتعرف الجزر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 شخص بأنها منطقة يعلق فيها الحيتان بكثرة، وسجلت أكبر حادثة من هذا النوع بتاريخ نيوزيلندا على شواطئها عام 1918 حيث مات نحو 1000 حوت.
أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثة هاتفية
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين أن بايدن واردرن تبادلا التهنئة على فوزهما مؤخرا في الانتخابات، وناقشا
مكافحة التغير المناخي وفيروس كورونا في ظل الإبقاء على المؤسسات المتعددة الأطراف.
ولايزال هناك 15 يوما حتى الموعد النهائي للولايات للتصديق على نتائجها في الانتخابات الأمريكية، و21 يومًا حتى يجتمع المجمع الانتخابي و44 يوما حتى يصادق الكونجرس على النتائج و58 يومًا حتى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر نوزيلندا.. نفوق أكثر من 120 حوتًا في جزر تشاتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.