9 تهم تدين 17 شخصا في قضية فتى الزرقاء

عمل إرهابي
اشتركت العصابة في ببتر يدي الفتى صالح، وإعتام إحدى عينيه في محافظة الزَّرقاء قبل شهر، في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم «فتى الزرقاء».
وتضمَّنت التُّهم التسع، تشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والقيام بعمل إرهابي، وإلقاء الرُّعب بين النَّاس، وحمل وحيازة أدوات راضة، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام.
وأنكر المتهمون جميعهم التهم المسندة اليهم بعد أن تمَّ سؤالهم عن قيامهم بها من قِبل هيئة المحاكمة. وقرَّرت المحكمة توكيل محامٍ على حساب الخزينة العامة لثلاثة متهمين في القضية بعد أن قالوا إنَّهم لا يملكون قدرة مالية لتوكيل محامي دفاع عنهم.
وقال المساعيد، في تصريح صحافي بعد الجلسة، إنَّ المحكمة ستستكمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل جلسات المحاكمة، بعقد جلستين أسبوعياً في هذه القضية، وستستمع لـ26 شاهداً، وبما يتفق مع أصول المحاكمات الجزائية.
ورفعت المحكمة جلساتها الى يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي؛ لاستكمال النَّظر في القضية.
تهم تلاحق مرتكبي جريمة فتى الزرقاء:
تشكيل عصابة أشرار
الشروع بالقتل
إحداث عاهة دائمة
الخطف الجنائي
هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه
القيام بعمل إرهابي وإلقاء الرُّعب بين النَّاس
حمل وحيازة أدوات راضة
حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص
جنحة مقاومة رجال الأمن العام
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