- 1/2
- 2/2
- سيف اليزيد - اليوم 23:42
ع+ ع-
سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 696 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وهذه أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس تشهدها البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأعلنت هيئة الإحصاء في المملكة المتحدة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في البلاد بلغت 18 ألف و213 حالة.
وتعيش بريطانيا إغلاقا جزئيا من أجل وقف تفشي الموجة الثانية من تفشي الفيروس.
وبلغ معدل الإصابات الجديدة في البلاد نحو 209 حالات لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.
وكانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية قد أفادت بأن إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، وصل إلى 55935 حالة. وتعافي من المرض 3405 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 696 وفاة بكورونا.. أكبر حصيلة يومية منذ مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.