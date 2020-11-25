بسبب جائحة كورونا، يستعد الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، لإحياء ذكرى رحيل الملك الحسن الثاني، في إطار خاص.
ويترحم الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على روح الملك الحسن الثاني ، بمناسبة الذكرى الـ22 لرحيله.
والتزاما من الملك، بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى إلا أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.
وكان الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء قبل آيام، قد تأجل ليوم، بعد اكتشاف إصابة بكورونا في صفوف المكلفين بالبث.
كانت هذه تفاصيل خبر التزاما بالتدابير الصحة.. الملك يترحم على والده في الذكرى 22 لرحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.