كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4979 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1889 حالة، من بينها 1454 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 818 حالة جديدة، منها 271 حالة بالقنيطرة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 521 حالة، منها 270 حالة بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 355 حالة، منها 190 بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 456 حالة، منها 186 حالة بطنجة. وبجهة الشرق، سجلت 321 حالة، منها 119 حالة بوجدة. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 124 حالة، ثم 93 بجهة فاس مكناس، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 90 حالة، وبجهة درعة تافيلالت سجلت 81 حالة، ثم 97 حالة بالعيون الساقية الحمراء، و143حالات بجهة كلميم واد نون. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي لـ4979 إصابة جديدة بكورونا.. أكثر من نصف الإصابات بين جهتي الرباط والدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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