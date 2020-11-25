شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 1636 إصابة جديدة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس " كورونا "، اليوم الأربعاء، إلى 120300 إصابة بعد تسجيل 1636 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 950 منذ 21 فبراير الماضي. وبلغ عدد الحالات الحرجة 335 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 71236.

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