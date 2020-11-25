ندوة أوروبية تحذر من إرهاب قطر وتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

حذر سياسيون وبرلمانيون وخبراء إعلام في ندوة افتراضية حول الدين والإرهاب في أوروبا ودور عدة دول منها قطر وتركيا في نشر الأيديولوجيات المتطرفة، من مخاطر التطرف الديني على أمن ومستقبل أوروبا.

أوروبا وإرهاب الإخوان



نظم الندوة مؤتمر الحاخامات الأوروبي ومؤسسة حرية الأديان والسياسات في أوروبا استذكر المشاركون في الندوة الهجمات الإرهابية التي شنها متطرفون في بعض الدول الأوروبية وما يمثله تمويل قطر للإرهاب من خطورة حقيقة.



إرهاب قطر وأوروبا

أوروبا تتحرك بقوة.. إخراص "عواء" ذئاب أردوغان



قال مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي السابق إن تنظيم الإخوان والتمويل القطري يمثل خطورة حقيقية على فرنسا التي ستحظر هذا التنظيم الذي يمثل الإخوان المسلمين في بلدنا، ودور تركيا ورئيسها أردوغان في نشر الأفكار المتطرفة عبر جمعياتها المشبوهة المنتشرة في أنحاء أوروبا.

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ومن جانبه قال أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية الراين في ألمانيا إن الأمر لا يتعلق هنا بدفع الناس للتطرف والإرهاب، ولكن بتصدير المشاكل السياسية في تركيا.