"الوطني الاتحادي" يؤكد دعم الإمارات للعمل الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، الأربعاء، حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمقر المجلس في أبوظبي.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول و شعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.

كما استعرض اللقاء ما تحقق من إنجازات خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج.

وتناول أيضا مساهمة تلك الإنجازات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك، وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس .

ونقلت الوكالة عن غباش تأكيده على حرص قادة الإمارات على "دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وثمن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإنجازات التي حققها مجلس التعاون والتي سعي من خلالها إلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك، وزيادة فعالياته في استكمال بناء صروح التكامل في مختلف المجالات.

من جانبه، ثمن الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وأكد دعم توجهات قادة دول المجلس نحو ترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك، تلبيةً لتطلعات دول المجلس وآمال شعوبه، وفق المصدر نفسه.