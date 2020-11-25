هجوم داعشي ضد الأمن العراقي.. قتلى واعتقالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر عسكري عراقي، مساء الأربعاء، مقتل اثنين من رجال الشرطة واعتقال 7 من عناصر تنظيم داعش، بينهم سوريان بمدينة الموصل.

وقال المقدم سلام العكيدي من شرطة محافظة نينوى، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا نيران أسلحتهم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة المحلية بمنطقة وادي حجر جنوبي الموصل فأردوهما قتيلين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".



وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية وبناءً على معلومات استخباراتية اعتقلت اليوم الأربعاء أيضا 7 من عناصر داعش بينهم سوريان أثناء تواجدهم في منطقة السرجخانة في البلدة القديمة وسط الموصل، مشيرا إلى أنه تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.