أين اختفى نجل شقيق زعيم كوريا الشمالية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توارى نجل شقيق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون عن الأنظار بعدما عقد اجتماعا سريا مع عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "كيم هان سول، هو الابن الأكبر لشقيق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج نام، الذي اغتيل في ماليزيا بغاز الأعصاب بناء على أوامر من كيم جونج أون في عام 2017".



وأشارت الصحيفة إلى أن "جماعة فري جيسون المعارضة ساعدت ابن شقيق كيم في الفرار من كوريا الشمالية بعد اغتيال والده".

وقال أدريان هونج، زعيم جماعة "فري جيسون"، إن "هان سول يعيش حياة الترف ولم يشاهد شابا مثله يمتلك كل هذا القدر من المال".

وأضاف: "لقد خبأ كيم جونج نام، شقيق الزعيم الكوري الشمالي، الكثير من المال خلال حياته".

لكن هان سول أدرك أنه بات موضع تهديد بعد أن لاحظ اختفاء "الشرطة التي كانت تحرس منزله عادة خوفًا على حياته، ليتصل بالمجموعة ويخبرهم أنه بحاجة إلى "الخروج من ماكاو في أسرع وقت ممكن".

وبحسب الصحيفة فقد قيل إنه التقى بأعضاء المجموعة في تابييه بتايوان، بعد يومين من مقتل والده، فيما هناك من يُزعم أنه استقل طائرة ليطلب اللجوء في أمستردام.

وكان آخر ظهور علني لكيم هان سول في مقطع فيديو مدته 40 ثانية نشرته جماعة "فري جيسون" في الأسابيع التي أعقبت وفاة والده.

وقال في المقطع: "اسمي كيم هان سول، من كوريا الشمالية، فرد من عائلة كيم.. ها هو جواز سفري".

وأضاف: "قتل والدي منذ أيام قليلة وأنا الآن مع والدتي وأختي".