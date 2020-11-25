سفيرة أمريكا تكشف.. قائمة عقوبات بحق لبنانيين قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، الأربعاء، عن أن بلادها تدرس ملفات لشخصيات لبنانية تمهيدا لفرض العقوبات عليها.

وقالت "شيا" إن فرض العقوبات على الشخصيات اللبنانية التي يتم دراسة حالتها لأسباب مرتبطة بالفساد والإرهاب.



وجاء كلام شيا الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، في لقاء افتراضي عقده "معهد بيروت" بلبنان، حيث قالت "إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن مليشيا حزب الله".

وأضافت: "باسيل حوّر فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات التي فرضت عليه جاءت بسبب الفساد"، مؤكدة "العقوبات على رئيس الوطني الحر ، مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين".

وكشفت في المقابل أن "هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم دراستها لفرض عقوبات عليها وستتعلق بالفساد أو بالارهاب".

وشددت على أنه "يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية"، لافتة إلى أن "الحكومة اللبنانية تحرم سنويا من نصف مليار دولار تقريبا من عائدات الجمارك في المرفأ والمطار".

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على باسيل قبل حوالي أسبوعين متهمة اياه بالفساد.

وعلى إثر حديث شيا، أصدر مكتب النائب جبران باسيل بيانا قال فيه :" لا داعي للردّ مجدّداً على السفيرة الأمريكية طالما هي تكرّر حديثها دون الاتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، ‏وطالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمّن معلومة أو وثيقة أو قرينة".

وأضاف البيان زاعما:"نلفت ‏انتباه وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكير ‏السفيرة الأمريكية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخّل ‏بالشؤون الداخلية للبنان".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على النائب جبران باسيل، وقبله الوزيران السابقان علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس بتهمة الفساد، ودعم حزب الله.