"غرام الإرهاب".. سويسرا تكشف تفاصيل هجوم"لوغانو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة السويسرية، الأربعاء، أن المرأة التي هاجمت بسكين متجراً، وأصابت شخصين بجروح، أودعت سابقاً مستشفى للطب النفسي.

وقالت الشرطة في تغريدة إن منفذة الهجوم التي تبلغ 28 عاما وأصابت امرأة بجروح خطيرة وأخرى بدرجة أقل في متجر في المدينة الواقعة في جنوب سويسرا، أمس الثلاثاء، كانت "وقعت في غرام إرهابي في سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام 2017.

وحاولت حينها الفرار للحاق به لكنها أوقفت عند الحدود التركية-السورية وأعيدت إلى سويسرا.

وأشارت الشرطة على "تويتر" إلى أنها "تعاني من مشاكل نفسية، ووضعت عند عودتها في مستشفى للطب النفسي".

وأضافت "منذ عام 2017، لم تعد هذه المرأة تظهر في ملفات مرتبطة بالإرهاب عند مكتب الشرطة الفدرالية" المكلفة بالتحقيق في قضيتها.

ومنذ الثلاثاء، تحدثت شرطة كانتون تيسينو السويسرية المحلية عن "دافع رهابي" محتمل خلف الهجوم.



وبحسب عناصر التحقيق الأولية، حاولت المهاجمة خنق إحدى المرأتين بيديها، وجرحت الثانية بسكين.

وتمكن زبائن آخرون كانوا في المتجر من ردعها، قبل أن يتم توقيفها، بحسب الشرطة المحلية.

وقالت مديرة الشرطة الفدرالية نيكوليتا ديلا فاليه مساء الثلاثاء إن "هذا الهجوم لا يفاجئني"، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الهجمات يحصل في كافة أنحاء العالم.