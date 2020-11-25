شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جنود كنديين بتشاد في هجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال مسؤول محلي، الأربعاء، إن أربعة جنود كنديين في جنوب غرب تشاد قتلوا وأصيب العشرات في انفجار بقارب يعتقد أنه تم بعبوة ناسفة بدائية الصنع، مشيراً إلى أنه من تنفيذ جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.

وعانت تشاد هجمات شنتها «بوكو حرام»، ومقرها نيجيريا، على أراضيها منذ عام 2015. وتفجر التمرد لأول مرة في شمال شرق نيجيريا في 2009 قبل أن يمتد إلى تشاد والنيجر وشمال الكاميرون وتسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص. وقال ديمويا سوابيبي، وهو مدير منطقة في بلدة باجا سولا، إن الانفجار حدث ليل الثلاثاء على قارب كان يمر قرب نجوبوا على بعد نحو 25 كيلومتراً من الحدود النيجيرية.

وأضاف: «العبوة الناسفة كانت موضوعة في قاع القارب. نحاول أن نتحرى ما إذا كانت هذه تقنية جديدة لبوكو حرام».