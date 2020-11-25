شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «ألف» للتعليم والشؤون الدينية الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ألف» للتعليم، أمس الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، تمنح بموجبها مدارسها حق استخدام «منصة ألف» الرقمية الحائزة جوائز عالمية، حيث من المتوقع أن يستفيد نصف مليون طالب في عدة مدارس تتوزع في مختلف المناطق الإندونيسية من استخدام المنصة، على أن يبدأ تطبيق بنود هذه الاتفاقية مع بداية السنة الأكاديمية2021 في إندونيسيا.

وستوفر منصة ألف محتوى رقمياً لمادة الرياضيات للصف السابع، والذي يشبه إلى حد بعيد في مضمونه ما تقدمه المناهج التعليمية في إندونيسيا، ومن المخطط التوسع في تقديم مواد الرياضيات للصفين الثامن والتاسع خلال العامين المقبلين، وسيتضمن المحتوى الذي توفره منصة ألف عدة وسائل تعليمية رقمية حديثة، مثل مقاطع الفيديو القصيرة والألعاب التعليمية والوظائف المدرسية والتي تضمن في مجملها إيجاد حالة من التفاعل والانخراط الكبير بين صفوف الطلبة المستخدمين لها.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لألف للتعليم: «حظيت شركتنا بفرصة غير مسبوقة للتأثير الإيجابي في مخرجات التعليم في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، عبر منصتنا التي حرصنا أن تجمع آخر الابتكارات التكنولوجية الحديثة في قطاع التعليم، ونتطلع اليوم بنفس الحماس والأمل لإحداث الأثر ذاته في إندونيسيا والبداية مع المدارس التي تديرها وزارة الشؤون الدينية، إذ تعد هذه الاتفاقية جزءاً من رؤية طويلة الأمد نطمح من خلالها إلى الارتقاء بحياة ملايين الطلاب حول العالم خلال السنوات القليلة القادمة».

من جهته أضاف نادر ظفر، مدير العمليات التشغيلية في الشركة: «ممتنون بالفعل لهذا الدعم القوي من جانب وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، ونأمل من خلال هذا التعاون أن نسخر خبرتنا في قطاع تكنولوجيا التعليم ونقوم بتوسيع تجربتنا في هذا البلد وفي عموم قارة آسيا التي يتزايد الطلب فيها على منتجات تكنولوجيات التعليم».

وتطرق أحمد عمر، مدير المناهج والبنية التحتية والمعاهد وشؤون الطلبة للمدارس في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، إلى ركائز هذا التعاون وآفاقه المستقبلية في تعزيز المعارف الرقمية للطلاب ودعم تأسيس مدارس رقمية متطورة ذات مستوى عالمي رفيع.

ويؤكد المراقبون أن دخول شركة «ألف للتعليم» إلى إندونيسيا ينطوي على فوائد ومزايا عدة، فالآثار الإيجابية لن تتوقف عند تعزيز مخرجات التعليم لدى الطلبة في إندونيسيا، بل سيساهم كذلك في تكريس الجهود باتجاه مرحلة التحول الرقمي المطلوبة لإنشاء منصات تعليمية رقمية من شأنها تحقيق رؤية هذه الدولة الطموحة في دفع وتيرة التنمية.