شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد أسماك الجبيل يعود من جديد ويشهد إقبالاً لافتاً من الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365” أعلنت إدارة سوق الجبيل بالشارقة، أن الحياة عادت من جديد إلى مزاد الأسماك الذي يقام بالطرق التراثية التقليدية يومياً بعد صلاة العصر في سوق الجبيل بالشارقة، وتشهد ساحة المزاد هذه الأيام إقبالاً لافتاً وسط فرحة وسعادة الصيادين والتجار والزبائن، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوافر كل اشتراطات النظافة والسلامة.

وقال حميد العليلي، مدير قطاع الأسماك في سوق الجبيل بالشارقة، نعبر عن سعادتنا وفرحتنا بعودة الحركة مرة أخرى إلى مزاد الأسماك في سوق الجبيل، فقد انتظرنا جميعاً هذه العودة والحيوية، إذ يشهد المزاد إقبالاً كبيراً، فالناس اعتادت أن يكون سوق الجبيل محطة أساسية للتسوق والترفيه أيضاً، فهو وجهة تسوق عائلية ذات طابع ترفيهي وسياحي، وها هي تعود وسط فرحة وسعادة الصيادين والتجار والزبائن.

وأكد حميد العليلي، أن إدارة سوق الجبيل، تعمل على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة العامة في السوق، منعاً لانتشار أية عدوى، وللحفاظ على المستوى المتميز الذي يقدمه السوق للمتعاملين.

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