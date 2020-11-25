شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين «دو» و«مدني» دبي لتتبنى «بلوك تشين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تستهدف العمل على تعزيز الجهود الخاصة بأتمتة العمليات التجارية، وتبادل البيانات، وتسوية المدفوعات رقمياً بشكل كامل، بالإضافة إلى التوافق مع منصة «السجل التجاري الموحد» لجميع المناطق الحرة في دولة الإمارات.

وتوفر منصة بلوك تشين إيدج من «دو»، تجارب وحلولاً رقمية سلسة تضمن قابلية التوسع، وتُمكن الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية من المساهمة في مسيرة الإمارات القائمة على المعرفة، والداعمة لاستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وفي معرض حديثه عن الشراكة الجديدة وأهدافها، قال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في دو: «تنسجم هذه الاتفاقية مع أهدافنا ورؤيتنا والتزامنا المستمر بتوفير الدعم للجهات الحكومية في دولة الإمارات، وتعزيز مسيرتها الريادية لضمان نجاحها المستدام، اعتماداً على الحلول والخدمات التي توفرها تقنية بلوك تشين الواعدة».

ومن جانبه، قال العميد جمال المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة: «يسعدنا التعاون مع (دو) عبر توقيع هذه الاتفاقية، والتي ستمكننا بفضل الفرص والإمكانات التي توفرها منصة بلوك تشين، من المساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للحكومة الذكية، عبر تبني منهجيات متقدمة، لتعزيز الكفاءات الحكومية، وجعل دبي مدينة أكثر سعادة وذكاء وتمكيناً رقمياً».

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