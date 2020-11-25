إصابة مستشار حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

أكد بوريس إبشتاين مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي مع عدد من محامي ترامب.

وقال إبشتاين في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال".

ووقف إبشتاين خلال المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي إلى جانب محامي

ترامب رودي جولياني، الذي أعلن نجله أندرو إصابته بكورونا في اليوم التالي.

ورأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هجوم دونالد ترامب على الانتخابات الرئاسية قد يترك وصمة دائمة على جبين الديمقراطية الأمريكية.

واستهلت الصحيفة - تقريرا نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء بتسليط الضوء على تحد جوهري يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

عندما يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة 20 يناير المقبل على عكس أي رئيس قبله؛ أن هناك عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يشككون في شرعيته كما يشككون في استقرار التقاليد الديمقراطية في البلاد- ويرجع ذلك جزئيًا إلى محاولة سلفه ترامب غير المسبوقة لتأجيج نيرانهما قبل ترك منصبه.وذكرت أنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما رفض ترامب التنازل عن السلطة بعد هزيمته في الانتخابات، عملت الحكومة الفيدرالية والفريق

القانوني لحملة ترامب وشرائح كاملة من الحزب الجمهوري جنبًا إلى جنب للتدخل في الانتقال السلمي للسلطة.