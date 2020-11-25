أكد بوريس إبشتاين مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي مع عدد من محامي ترامب.
وقال إبشتاين في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال".
ووقف إبشتاين خلال المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي إلى جانب محاميترامب رودي جولياني، الذي أعلن نجله أندرو إصابته بكورونا في اليوم التالي.
ورأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هجوم دونالد ترامب على الانتخابات الرئاسية قد يترك وصمة دائمة على جبين الديمقراطية الأمريكية.
واستهلت الصحيفة - تقريرا نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء بتسليط الضوء على تحد جوهري يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
وذكرت أنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما رفض ترامب التنازل عن السلطة بعد هزيمته في الانتخابات، عملت الحكومة الفيدرالية والفريق
القانوني لحملة ترامب وشرائح كاملة من الحزب الجمهوري جنبًا إلى جنب للتدخل في الانتقال السلمي للسلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مستشار حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.