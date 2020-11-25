مفاوضات بين الاتحاد الإفريقي وروسيا والصين حول لقاحات كورونا

ناقش المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) والاتحاد الإفريقي، سبل التعاون لاستيراد واختبار لقاحات مضادة لكورونا من روسيا والصين.

وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج : "تلقينا في السابق عرضا من روسيا.. وأكدنا لها أننا على استعداد للتعاون في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "جرت الأسبوع الماضي مفاوضات بين مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

الإفريقي والسفير الصيني لدى الاتحاد حول إمكانية التعاون في هذا المجال".

وتابع: "إفريقيا وعدت بتوفير اللقاح بموجب آلية (COVAX) الدولية لتطعيم حوالي 20 % من سكان الدول الإفريقية، لكن لمكافحة المرض من الضروري توفير اللقاحات لما لا يقل عن 60% من السكان".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،

إن "الدول الإفريقية أعربت عن اهتمامها بإنتاج لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها".

وأشار إلى أن "عشرات الدول الإفريقية تلقت مساعدة من روسيا في حل مشكلة إمدادها بأنظمة الاختبار ومعدات الحماية الشخصية والأدوية، وأن المتخصصين الروس لديهم خبرة في العمل في غينيا وسيراليون، حيث تم خلال مكافحة فيروس إيبولا نشر مستشفيات متنقلة بعثتها روسيا بطواقمها".

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، أول لقاح للوقاية من "كوفيد – 19" طوره مركز أبحاث غامالايا، وأطلق عليه "سبوتنيك V".