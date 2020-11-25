كشفت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية وفاة النجم العالمي دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 سنة.

وربطت الصحيفة أسباب وفاة مارادونا بنوبة قلبية بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، مبرزة انه فارق الحياة بمنزله، اليوم الاربعاء، بحي سان اندريس بتيغر.

صحيفة “ماركا” الاسبانية نشرت بدورها خبر وفاة مارادونا نقلا عن الصحيفة الارجنتينية.

كانت هذه تفاصيل خبر “ماركا”الاسبانية و”كلارين” الأرجنتنية تعلنان وفاة الأسطورة مارادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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