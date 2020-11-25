بجهة العاصمة.. أزيد من 28 ألف مترشح يتبارون اليوم على 1609 منصب شغل لأساتذة أطر الأكاديميات

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن 28049 مترشحا يتبارون على 1810 مناصب تربوية وإدارية، في إطار مباراة توظيف أطر الأكاديميات الخاصة بالأساتذة وملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين والاجتماعيين، المنظمة اليوم الأربعاء،.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ، أن هذه المناصب تتوزع بين مناصب التدريس (1609) والمناصب الإدارية (201)، مشيرة إلى أن هذه المباراة، التي تنظم في وقت متزامن بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتراب المملكة، تهم كل الأطر والأسلاك والتخصصات في حدود المناصب التي خصصتها الوزارة لهذه الجهة.

ولفتت إلى أن المستجد لهذه السنة يتمثل في مباراة التوظيف الخاصة بأطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي، إذ سجلت الأكاديمية تقدم عدد كبير من المترشحين لاجتياز هذه المباراة ناهز عددهم 7760 موزعين على أطر الدعم الاداري (2969) وأطر الدعم الاجتماعي (1272) والدعم التربوي (3519)، مبرزة أن عدد المناصب المخصصة لهذه الفئات الثلاث بجهة الرباط سلا القنيطرة بلغ 201 من المناصب.

وضمن أرقام تفصيلية خاصة بالمباراة، يبرز المصدر، ترشح لاجتياز مباراة التوظيف بسلك التعليم الابتدائي بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي خصصت لها الوزارة 690 منصبا حوالي 10253 مرشحا بينهم 42 ترشيحا يهم تدريس الأمازيغية، فيما ترشح لاجتياز مباراة التوظيف بسلك الثانوي حوالي 10041 موزعين على 11 تخصص سيتم توظيفهم بالمديريات الإقليمية السبع التابعة للجهة، وتهم مواد اللغة العربية والفلسفة والاجتماعيات والمعلوميات والفرنسية والتربية البدنية وعلوم الحياة والأرض والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والتربية الاسلامية. وقد خصصت الوزارة حوالي 916 منصبا في هذه التخصصات لصالح الجهة دائما.

كما أفادت الأكاديمية، يضيف البلاغ، بأنها خصصت حوالي 100 مركز رهن إشارة المترشحين بكل أقاليم الجهة، مع استحضار إكراهات الوضعية الوبائية التي تمر منها البلاد، موضحة أنه تم اعتماد بروتوكول وقائي وصحي خاص بمراكز الإجراء، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية بالولاية والأقاليم والعمالات من أجل اجتياز هذه المباراة في ظروف جيدة، تراعي صحة وسلامة المترشحين والأطر الإدارية والتربوية.