أعربت وزارة الشؤون الخارجية والغينيين في الخارج، عن دعمها “الكامل للتحرك السلمي، القانوني وغير الهجومي” الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في المنطقة العازلة بالكركرات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع “باهتمام كبير آخر تطورات الوضع في الصحراء المغربية التي شهدت مؤخرا محاولات اقتحام وعرقلة حركة تنقل البضائع والأشخاص في المنطقة العازلة”، مذكرة ب”سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، وتدين أي محاولة غير شرعية لتغيير الوضع الراهن في المنطقة العازلة بالكركرات”.
كما عبرت وزارة الشؤون الخارجية، باسم الحكومة الغينية، عن دعمها “الكامل للخطوة السلمية والقانونية وغير الهجومية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لمنع بشكل نهائي هذه الأعمال غير القانونية التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعيق الحركة التجارية “.
كانت هذه تفاصيل خبر غينيا تعرب عن دعمها الكامل للتحرك المغربي في الكركرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.